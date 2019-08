Braunschweiger Ladesäulen sind per Smartphone nutzbar

Braunschweig. Die öffentlichen Schnellladesäulen in Braunschweig können ab sofort per Smartphone genutzt werden. Dafür braucht es beispielsweise eine App.

Die Säulen stehen damit künftig auch Autofahrern zur Verfügung, die keine Ladekarte von BS Energy besitzen, teilt das Energieunternehmen mit.

Um den Ladevorgang zu starten, müssten Nutzer diesen über eine App oder die Website der Plattform „be.ENERGISED“ anmelden. Ein QR-Code auf der Vorderseite der Säule führe direkt zur Anmeldemaske. Pro Ladevorgang werde eine Ladepauschale von 3,50 Euro erhoben. Für den geladenen Naturstrom von BS Energy fielen keine zusätzlichen Kosten an.

Über „be.ENERGISED“ seien die Braunschweiger Stromtankstellen auch bei den gängigen Ladeverbünden auffindbar. Der neue Service richte sich insbesondere an Durchreisende und Besucher in Braunschweig. Wer sein Fahrzeug regelmäßig an den öffentlichen Stromtankstellen lade, könne dies mit der BS- Energy-Ladekarte weiterhin tun, ohne dass eine Servicegebühr anfalle.

Die Ladekarte gibt es für 15 Euro in den BS-Energy-Kundenzentren am Bohlweg und an der Taubenstraße oder über ein Formular auf der BS-Energy-Homepage. Den Naturstrom für die öffentlichen Ladesäulen in Braunschweig stellt BS Energy nach eigenen Angaben seit 2017 kostenlos bereit.