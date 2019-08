Braunschweig. Einen unangenehmen Start in den Tag erwischte ein 48-jähriger Mann im östlichen Ringgebiet.

Diebe stehlen Auto im östlichen Ringgebiet in Braunschweig

Er hatte seinen Wagen laut Polizei am Mittwochabend auf der Herzogin-Elisabeth-Straße in Höhe der IGS Franzsches Feld zum Parken abgestellt. Als er am Donnerstag gegen 7.30 Uhr den blauen VW Touran wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass auf diesem Parkplatz mittlerweile ein anderes Fahrzeug stand. Unbekannte hatten über Nacht seinen Wagen entwendet. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 6000 Euro.