VW Braunschweig errichtet 60 Ladepunkte auf dem Parkplatz Ohefeld

Das Angebot an Ladesäulen für Elektroautos in Braunschweig bekommt jetzt einen kräftigen Schub. Volkswagen hat direkt neben dem Werk auf dem Parkplatz Ohefeld 30 Ladesäulen mit insgesamt 60 Ladepunkten, also Steckdosen, errichtet. Dies ist ein kleiner Baustein einer großen Konzern-Strategie: Bis...