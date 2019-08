Braunschweig. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Samstagnachmittag. Bei dem Unfall haben sich zwei Personen leicht verletzt.

Unfall zwischen Auto und Straßenbahn in Braunschweig

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag, um 16.46 Uhr, zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Laut Polizeiangaben fuhren beide Fahrzeuge den Heinrich-Büssing-Ring in Braunschweig aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Wolfenbütteler Straße.

Das Auto wollte links in die Böcklerstraße einbiegen, übersah aber die kommende Straßenbahn. Bei der Kollision entstand hoher Sachschaden, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei behaupten beide Unfallbeteiligte über eine grüne Ampel gefahren zu sein.

Die Polizei fragt: Wer kann hierzu Angaben machen? Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935 in Verbindung zu setzen. red