Zeugen gesucht – Kind bei Unfall in Braunschweig verletzt

Ein elfjähriger Junge ging laut Polizeibericht gegen 16.40 Uhr auf dem rechten Fußweg der Siegfriedstraße in Richtung Hamburger Straße. Bei „Grün“ zeigender Ampel wollte er die Guntherstraße überqueren. Eine 24-jährige Frau, die mit ihrem Wagen in die gleiche Richtung fuhr und nach rechts in die Guntherstraße abbiegen wollte, übersah den Jungen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Elfjährige stürzte dabei und zog sich Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Fahrerin sowie ihr Ehemann hätten zunächst keine Angaben zum Geschehen gemacht. Nach Angaben der Eltern waren jedoch zwei Zeugen unmittelbar nach dem Unfall bei dem Kind, um zu helfen. Diese beiden Personen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter (0531) 476-3935 zu melden.

