Bienrode, wie es lebt, beim Stadtteilabend im Norden

Braunschweig. Am Mittwoch, 4. September, heißt es wieder „BZ bei uns“, diesmal auf dem Sportplatz in Bienrode.

Mensch, kommst du nach Bienrode, dann fahr nicht nur durch. Bleib da. Denn Braunschweigs Stadtteil im Norden an der Schunter hat es in sich. Ein Ort für Kultur und Gewerbe, für Freizeit, Lebensqualität, Sport und Integration.

Wer das alles sehen will, wer wissen will, wie Bienrode „tickt“, wer einfach dabei sein und sich einbringen will, der sollte sich diesen Termin merken: Am Mittwoch, 4. September, findet ab 18 Uhr der Stadtteilabend „BZ bei uns“ unserer Zeitung in Bienrode statt.

Veranstaltungsort ist auf dem Sportplatz Im Großen Moore – in Sichtweite der Flüchtlingsunterkunft Bienrode. Das ist kein Zufall: Auch die besonderen Leistungen bei der Integration und die vielfältigen Aktivitäten hierzu sollen im Blickpunkt stehen.

Aber vor allem geht es darum, den Menschen in Bienrode und den Lesern in der ganzen Stadt zu zeigen, was es in diesem besonderen Stadtteil im Norden alles gibt – ja, und wo hier letztlich auch der Schuh drückt.

Werfen wir einen Blick auf das Programm. Den Auftakt macht der Evangelische Kindergarten „Liliput“ unter der Leitung von Kriemhild Engelhard mit Chor und Singspiel. Dann Kinderturnen mit dem VfL Bienrode, die Sechs- bis Neunjährigen sind unter der Anleitung von Anne Paliga und Sandra Hartmann im Einsatz.

Wir sprechen mit Ortsbürgermeister Gerhard Stülten. Die Jugendfeuerwehr Bienrode führt Sketche vor, bei denen ein typisches Jugendfeuerwehrjahr dargestellt wird. Jugendfeuerwehrwartin Jasmin Conrad erzählt, warum die Arbeit der Jugendfeuerwehr so wichtig ist.

Der Kirchenchor Bienrode mit Chorleiter Roland Friedrich und der Vorsitzenden Helga Dreves ist dabei und tritt mehrfach auf. Pfarrer Lothar Voges und weitere Vertreter der Evangelischen Kirchengemeinde berichten und stehen Rede und Antwort – und werden dabei auch die Lärmbelastungen durch den nahen Flughafen nicht aussparen. Wir sprechen mit Horst Paliga von der Bienroder Arbeitsgemeinschaft und mit Ortsheimatpfleger Björn Walter.

Plattdeutsch gibt es mit dem Heimatverein Bienrode und Ritta Gieseke, die Heimatstube Bienrode mit Ritta Gieseke und Ilse-Marie Cordes ist mit Modenschau und Spinnrädern dabei.

Die Leitsätze des VfL Bienrode, die am Klubheim angebracht sind, lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Foto: Henning Noske

Im Blickpunkt stehen auch der VfL Bienrode und das Thema Integration. Der 1. Vorsitzende Horst Paliga präsentiert das besondere Konzept seines Vereins, die Jugendfußballer des VfL Bienrode machen mit. Wir sprechen zudem mit Unterstützerin Rita Freye-Hühn und Sozialarbeiterin Frauke Raßmann von der Flüchtlingsunterkunft Bienrode.

Traditionell ist es sportlich beim Stadtteilabend – Flexstangenübungen des VfL Bienrode mit dem Publikum stehen ebenso auf dem Programm wie ein Gespräch über Gesundheitssport mit Übungsleiter Berni Lages.

Ebenfalls ein „Klassiker“ beim Stadtteilabend – die Freiwillige Feuerwehr. In Bienrode ist es die Einsatzabteilung, die das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug präsentiert. Sie hat zudem Scheinwerfer und Leuchtballon aufgebaut und informiert im Gespräch mit Ortsbrandmeister Matthias Paliga.

„Natur ist unser Hobby“ heißt es dann mit dem Kleintierzüchterverein Bienrode und dem Kleingartenverein Bienrode. Rainer Lütge, Kurt Herzog und Frank Wathling informieren im Gespräch.

Und schließlich gibt es die Gelegenheit für das Publikum, wichtige Themen und Brennpunkte für Bienrode auf den Tisch zu bringen. „Sagen Sie uns, was Ihnen wichtig ist“, lautet das Motto der Redaktion beim Stadtteilabend.

Einladung zum Stadtteilabend

„BZ bei uns“ heißt es am Mittwoch, 4. September, ab 18 Uhr.

Veranstaltungsort: Sportplatz Bienrode, Im Großen Moore 15.

Vereine und Institutionen präsentieren sich.

Die Veranstaltung unserer Zeitung ist öffentlich, Eintritt frei.