Östliches Ringgebiet: Heiße Herdplatten lösen Brand aus

Am Freitagabend brannte es im östlichen Ringgebiet in Braunschweig.

Weil es am Freitagabend in einem Nachbargebäude stark zu qualmen anfing, hat ein geistesgegenwärtiger Anwohner der Griepenkerlstraße im östlichen Ringgebiet in Braunschweig die Feuerwehr gerufen – und vielleicht Schlimmeres verhindert.

Anwohner warnte Bewohner des brennenden Hauses

Wie die Feuerwehr mitteilt, sei der Löschzug der Feuerwache Süd um 21:03 Uhr ausgerückt. Bei ihrer Ankunft qualmte es im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stark. Der beherzte Nachbar hatte nicht nur die Feuerwehr gerufen, sondern auch die Anwohner des betroffenen Hauses gewarnt, damit diese das Haus verlassen konnten – beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle evakuiert.

Es waren keine Menschen in der brennenden Wohnung

Durch den dichten Qualm musste der Einsatztrupp der Feuerwehr unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung eindringen. Zeitgleich wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht, falls noch Menschen in der brennenden Wohnung sein sollten. Die Wohnung wurde durch den eingesetzten Atemschutztrupp mit der Wärmebildkamera durchsucht. Es befanden sich aber glücklicherweise keine Personen in der Wohnung.

Der Brand entstand in der Küche

Das in der Küche der Wohnung ausgebrochen Feuer konnte schnell gelöscht und die Wohnung mit Hilfe eines Hochleistungslüfters entraucht werden. Die Küche wurde durch das Feuer stark beschädigt und die gesamte Wohnung durch den Brandrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Da ein Gaszähler durch das Feuer beschädigt und demontiert werden musste, wurde der Störungsdienst des Energieversorgers an die Einsatzstelle gerufen.