Feuerwehr Braunschweig – Löschen, Retten, Schützen!

Die Bedingungen waren ideal: Temperaturen um 22 Grad, keine glühende Hitze mehr, und eine leichte Brise. Auch der zweite „Tag der Feuerwehr“, der wiederum in der Braunschweiger Innenstadt stattfand, wurde zu einem großen Erfolg. Wie schon im Vorjahr fanden sich mehr als 10 000 Menschen ein, um sich zwischen Rathaus und Schloss vom Leistungsvermögen der Frauen und Männer in den Wehren zu überzeugen und um anschließend mit ihnen zu feiern.

Reines Frauenteam der Ortsfeuerwehr Bienrode (v.l.): Melissa Schaper, Nadja Lüning, Julia Jungeblut, Pamela Eilers, Amrei Wichmann, Mila Pakusch, Maike Lüer, Kim Schönbach, Julia-Kristina Spittel-Dimitrijevic. Foto: Parkitny/Feuerwehr

Ausrichter war der Feuerwehrverband Braunschweig-Stadt, zu dem die Mitglieder der 30 Ortsfeuerwehren, der Berufsfeuerwehr und der drei Braunschweiger Werkfeuerwehren (Flughafen, VW, PTB) gehören. Der Verband hat 1600 Mitglieder. 500 von ihnen waren am Sonntag im Einsatz.

Der Erfolg des „Tags der Feuerwehr“ ist in einer logistischen Meisterleistung begründet, in der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr. Torge Malchau, Chef der städtischen Berufsfeuerwehr, und Ingo Schönbach, Stadtbrandmeister und Vorsitzender des Feuerwehrverbandes, sagten übereinstimmend: „Wir haben aus den Erfahrungen des Vorjahres unsere Erkenntnisse gezogen.“

Tag der Feuerwehr in der City Martin Stenz(links), stellvertretender Leiter der Braunschweiger Berufsfeuerwehr, rechts daneben Wolfgang Schulz, der ehemalige Stadtbrandmeister der Feuerwehr Braunschweig. Foto: Jörg Koglin

Tag der Feuerwehr in der City Der Feuerwehrmusikzug Thune. Foto: Jörg Koglin

Tag der Feuerwehr in der City Die ehemaligen Chefs der Berufsfeuerwehr Braunschweig: Jürgen Jeschke (links) und Michael Hanne. Foto: Jörg Koglin

Tag der Feuerwehr in der City Klaus Peter Bachmann wird geehrt. Foto: Jörg Koglin



Tag der Feuerwehr in der City Die neue und die alte Drehleiter. Foto: Jörg Koglin

So waren gestern die Absperrgitter besser platziert worden, die einzelnen Mannschaften und deren Aufgaben wurden ausführlicher vorgestellt und auch die jeweilige Ortswehr, der sie angehören. Zudem waren, dem Wunsch vieler Senioren entsprechend, mehr Sitzbänke aufgestellt worden.

Starke Truppe aus Lamme während einer Übung. Foto: Florian Kleinschmidt

Und in Absprache mit dem Fachzug 89 (Logistik und Verpflegung) der Freiwilligen Feuerwehr und dem Caterer war der Service erweitert worden. So wurden diesmal nicht nur Bratwurst und Erbsensuppe angeboten, sondern auch Nudeln mit Tomatensoße.

Diesmal kamen noch mehr Eltern mit ihren Kindern zum „Tag der Feuerwehr“. Dies wurde auf dem Platz am Ritterbrunnen sichtbar, wo sich lange Warteschlangen vor der Kletter- und der Spritzwand bildeten. Auch die Infostände der Kinder- und Jugendfeuerwehr waren dicht umlagert. Viele Eltern hätten Interesse bekundet, ihre Kinder in einer der 23 Kinderfeuerwehren anzumelden, berichtete Pressesprecher Jens Lehmann, der die jeweiligen Ansprechpartner nannte.

Der Dank der Veranstalter galt auch Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Feuerwehr-Dezernent Claus Ruppert, die es 2018 erstmals ermöglicht hatten, dass der Leistungsvergleich, der Bestandteil des „Tags der Feuerwehr“ ist, erstmals in der Innenstadt stattfand.

Ein Panther-Feuerwehrfahrzeug als Blickfang beim Tag der Feuerwehr. Foto: Florian Kleinschmidt

Ehrenbrandmeister Wolfgang Schulz erinnert sich: „Früher hatten wir eine lange Bahn auf einem Firmen-Parkplatz am Stadtrand. Jetzt findet die Prüfung an drei Stellen mitten in der City statt.“ Am gestrigen Sonntag nahmen 260 Frauen und Männer in 31 Gruppen am Leistungsvergleich teil. Er bestand aus drei Modulen: dem Löschangriff, der vor den Schloss-Arkaden stattfand, dem Kuppeln einer Saugleitung vor dem Rathaus und der Fahrprüfung für Maschinisten neben dem Eingang zur Stadtbibliothek.

Die Gruppen bestanden aus sechs bis neun Personen. Der Oberbürgermeister als Schirmherr der Veranstaltung und Stadtbrandmeister Ingo Schönbach nahmen die Siegerehrung vor. Es gewann die Mannschaft Innenstadt 1 vor den Teams Lamme und Innenstadt 3.

Die Ortsfeuerwehr Innenstadt war mit drei Mannschaften am Start. Das nur aus Frauen bestehende Team Bienrode 2 belegte Platz 12. Schönbach zeichnete zudem den Vorsitzenden des Fördervereins Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Braunschweig, Klaus-Peter Bachmann, für dessen ehrenamtliches Engagement mit der goldenen Ehrennadel des Feuerwehrverbandes Braunschweig-Stadt aus.