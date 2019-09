Noch keine Lust auf Herbst beim Braunschweiger Blumenmarkt

Der Mann, der auf dem Blumenmarkt immer Mineralwasser aus einem nahen Mittelgebirge verteilt, bewachte nur noch seine leeren Kisten. Seine Getränke ist er schnell an Passanten los geworden. Hitze in der Stadt, Hitze auf dem Domplatz, wo am Samstag der dritte BBG-Blumenmarkttag des Jahres erstmals...