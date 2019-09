Aufruhr im Parkhaus

Große Aufregung in einem Braunschweiger Parkhaus am Mittwochmorgen: Wie kann man denn so parken!? Das war bestimmt eine Frau! Der Fahrer hat seinen Führerschein wohl im Lotto gewonnen! Tatsächlich, der Wagen, dessen eigenwillige Park-Position für Unmut sorgt, steht fast quer in der Parkbucht und...