Autofreier Sonntag in der Bernerstraße. Die Schnäppchenjäger waren dort am Sonntag unterwegs. Von 11 bis 16 Uhr boten Anwohner vor ihren Haustüren ihre „Schätze“ an beim 6. Flohmarkt in der Bernerstraße. Und zahlreiche Besucher kamen. „Das ist für alle eine tolle Sache, so ein autofreier Sonntag....