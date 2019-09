Zwangsräumung: Sechs Schlangen werden in Braunschweig entdeckt

In einem Schrank fanden sie mehrere Python-Schlangen und verständigten die Polizei, das Veterinäramt sowie den Tierschutz. Gemeinsam mit dem Veterinäramt und dem Tierschutz wurden die Python-Schlangen begutachtet. Zwei von ihnen waren bereits verendet, die übrigen vier Tiere befanden sich in einem schlechten Allgemeinzustand, so die Polizei. Sie wurden dem Tierschutz übergeben. Eine Maus, die vermutlich als Lebendfutter dienen sollte, war ebenfalls in ihrem Käfig verendet.

