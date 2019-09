Braucht Braunschweig ein Klimaschutzbüro?

Einige Dutzend Forderungen haben die Braunschweiger Fridays-for-Future-Aktivisten erarbeitet und dem Oberbürgermeister überreicht. In unserer Serie „Fridays for Future“ beleuchten wir diese Forderungen: Was spricht für oder gegen sie? Wie ist der Ist-Stand? Was ist die Voraussetzung für eine Veränderung? Was kann Braunschweig von anderen Städten lernen? Damit der Klimaschutz in Braunschweig noch mehr Gewicht bekommt, fordern die...