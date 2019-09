Drei stationäre Blitzer werden 2020 in Braunschweig aufgestellt

An zwei Standorten sollen stationäre Blitzanlagen aufgebaut werden: an der Wolfenbütteler Straße zwischen den Eisenbahnbrücken und dem Zuckerbergweg sowie an der Gifhorner Straße zwischen Schmalbachstraße und Nordhoffstraße. Der Rat hat am Dienstag mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Die Messsäulen werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 in Betrieb genommen, kündigt die Stadt an. Grundlage für die Auswahl der Standorte waren...