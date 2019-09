Braunschweiger sind mehr als eine Million Kilometer geradelt

Braunschweig ist „Millionenstadt“ – das ist das Ergebnis des dritten Stadtradelns, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Am vergangenen Samstag endete die Nachmeldefrist, und jetzt steht fest: 1.029.009 Kilometer haben die 5113 Radler während der dreiwöchigen Aktion zurückgelegt. Damit erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr sowohl die Zahl der Teilnehmer (2018 waren es 4048) wie auch die gefahrene Gesamtstrecke (2018: 818.526 Kilometer).

„Zum dritten Mal in Folge nach der Premiere 2017 ist Braunschweig beim Stadtradeln stärker geworden“, hebt Oberbürgermeister Ulrich Markurth hervor. „Das ist ein großartiges Resultat. Braunschweig ist eine Fahrradstadt. Allen, die mitgeradelt sind, danke ich herzlich – den Langstreckenfahrerinnen und -fahrern ebenso wie den vielen, die mit ihren regelmäßig umweltfreundlich auf dem Rad zurückgelegten Strecken die Grundlage für diesen Erfolg gelegt haben. Noch einmal kräftig zugelegt haben die Schulen. Das ist ein aktives Zeichen der Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz, über das ich mich besonders freue.“

In Niedersachsen habe Braunschweig erneut alle Kommunen bis auf die Region Hannover (mit mehr als 9300 Radelnden) hinter sich gelassen, so die Stadtverwaltung. Bundesweit liege Braunschweig in der Kategorie der Städte zwischen 100.000 und 499.999 Einwohnern auf Platz 5. Die Zahl der teilnehmenden Kommunen in Deutschland stieg gegenüber 2018 von 886 auf 1127. Entsprechend größer war die Konkurrenz, so dass Braunschweigs Position in der Gesamtwertung nach jetzigem Stand um einen Platz nachgab (13 statt 12 im vergangenen Jahr). Zugleich hielt Braunschweig weit größere Städte wie Köln (Platz 20), Hannover (Platz 33) oder Frankfurt am Main (Platz 38) deutlich auf Abstand. Das endgültige bundesweite Ranking steht noch aus, weil das Stadtradeln bei einigen wenigen Städten noch läuft.

Stärkstes Team in Braunschweig wurde „Fahrradstadt Braunschweig“ mit 42.000 Kilometern, dicht gefolgt vom Team der Stadtverwaltung und dem „Offenen Team“. Auf Platz vier landete Siemens Braunschweig. Gleich vier Schulen kamen unter die ersten Zehn: Lessinggymnasium (Platz 6), Hoffmann-von-Fallersleben-Schule (7), Raabeschule (9) und Sally-Perel-Gesamtschule (10).

Die Ergebnisse werden laut der Stadtverwaltung jetzt ausgewertet und die Gewinner benachrichtigt. Für die besten Teams und Einzelradler gibt es in verschiedenen Kategorien Preise. Sie werden am 22. Oktober bei der Siegerehrung im Haus der Kulturen übergeben.