Diebe in Braunschweig bauen Teile von 21 Autos ab

Die Ruhe am Wochenende haben unbekannte Täter genutzt, um an mehreren Fahrzeugen eines Autohauses Teile abzumontieren und zu stehlen. Das betroffene Geschäft an der Wolfenbütteler Straße wurde nach Angaben der Polizei am Freitagabend ordnungsgemäß verschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren an den Fahrzeugen am Außengelände keine Auffälligkeiten zu erkennen, heißt es. Als ein 45-jähriger Mitarbeiter am Montagmorgen zur Arbeit kam, stellte er fehlende Teile an den Wagen fest. Die Polizei machte schließlich 21 Fahrzeuge auf dem Außengelände aus, an denen unterschiedliche Teile abgebaut waren. Die Diebe, von denen jede Spur fehlt, hatten es auf Nebelscheinwerfer, Blenden, Außenspiegel und Einparksensoren abgesehen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 30.000 Euro.

