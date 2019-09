Hier schließt sich eine Baulücke am Bohlweg

Es gibt fast schon stadtbildprägende „Zahnlücken“ in der Braunschweiger Innenstadt, die sich seit Jahrzehnten nach ideenreichen Investoren sehnen. Am Bohlweg gibt’s mehrere von diesen kriegsbedingten Baulücken. Oberhalb des Kebab-Hauses gähnt in der Häuserflucht ein Loch, auch oberhalb des...