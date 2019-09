Einbrecher kommen in Braunschweig über die Terrassentür

Während der Abwesenheit der Bewohner brachen Unbekannte die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume des Hauses in der Straße Mastbruch. Sie stahlen Schmuck und entkamen unerkannt, wie die Polizei Braunschweig am Montag mitteilte. Am Freitag hatten die beiden 57 und 61 Jahre alten Partner ihr Haus verlassen. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür auf, die sich an der Rückseite des Hauses befindet. Sie durchsuchten das gesamte Haus, öffneten Schränke im Keller, sichteten den Inhalt von Schubladen im Erd- und Obergeschoss und entleerten einige Schmuckkästen.

Die Polizei fand in mehreren Räumen persönliche Gegenstände und Unterlagen, die auf dem Boden lagen. Eine Tür zur Dachterrasse stand offen. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei

sicherte am Tatort diverse Spuren und wertet diese nun aus. red