Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in Braunschweig

Zu einer Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter kam es am Montag in Braunschweig. Betroffen von den Anrufen waren laut Polizeiangaben ältere Menschen im Alter zwischen 69 und 90 Jahren, die aber allesamt vorbildlich reagierten.

In drei Fällen erkannten die Senioren sofort den Betrugsversuch und legten auf, ehe der Anrufer seine Fragen stellen konnte. Zwei der älteren Menschen wurden im Verlauf des Gespräches misstrauisch und beendeten umgehend das Telefonat.

So blieb es in allen angezeigten Fällen am Montag beim Versuch.