Braunschweig: Autofahrer rammt Radler und flüchtet

Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr einen Fahrradfahrer an und flüchtete anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein 31-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagabend auf dem Mittelweg in Richtung Nibelungenplatz gefahren. In Höhe der Hausnummer 15 wurde er von hinten von einem Auto gerammt und stürzte zu Boden. Der Unfallverursacher hielt kurz mit seinem Wagen an, setzte dann aber die Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, teilt die Polizei mit.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Radler vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Eine 19-jährige Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, gab den Beamten einen Hinweis auf das Unfallfahrzeug.

Die Polizisten entdeckten daraufhin den Unfallwagen auf dem Nibelungenplatz in Braunschweig. Der 55-jährige Halter gab zu, den Wagen gefahren zu sein. Der Mann stand laut Polizei erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Dem Verdächtigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Es wurden Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.