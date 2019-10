Handy-Diebe haben in Braunschweig während des Geschäftsbetriebes eines Ladens zugeschlagen.

Braunschweig. Zwei Männer haben am Montag während des Geschäftsbetriebs Mobiltelefone aus den gesicherten Regalen eines Handy-Shops in Braunschweig gerissen.

Räuber reißen in Braunschweig Smartphones aus den Regalen

Zwei junge Männer haben am Montag Mobiltelefone aus den alarmgesicherten Regalen eines Handy-Shops in der Braunschweiger Fußgängerzone gerissen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, flüchteten die Täter, während der Alarm ausgelöst wurde.

Am Mittag betraten die Männer laut der Mitteilung den Verkaufsraum des Ladens und gingen zielstrebig auf eine Regalwand mit hochwertigen Mobiltelefonen zu. Drei Smartphones trennten sie gewaltsam von den angebrachten Sicherungen. Der 34-jährige Verkäufer teilte der Polizei mit, dass die beiden Männer sehr aggressiv aufgetreten seien und ihm gedroht hätten, so dass er es nicht gewagt habe, sich ihnen in den Weg zu stellen.

Gemeinsam mit seiner 30-jährigen Kollegin beschrieb er das Aussehen der beiden Täter. Demnach waren beide Täter etwa 20 bis 24 Jahre alt, schlank, trugen blaue Jeans, hatten dunkle Haare bis zu den Ohren und einen Mittelscheitel. Sie hatten eine dunklere Hautfarbe und könnten aus dem indischen Raum stammen. Einer der beiden Täter trug eine beigefarbene Jacke ähnlich einer Pilotenjacke und ist etwa 1,75 Meter groß. Der andere Täter ist etwa 1,80 Meter groß. Er war mit einer dunklen Jacke mit Glitzerstreifen auf den Ärmeln bekleidet.

Der Wert der gestohlenen Smartphones beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen räuberischen Diebstahls. red