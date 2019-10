„Burggasse“ – Jetzt hängt alles nur noch an den Nachbarn

Was ist los mit dem 90-Millionen-Euro-Projekt „Burggasse“, das seit Monaten in der Warteschleife ist? 25 Wohn- und Geschäftshäuser sollen dort entstehen, wo sich heute noch die Burgpassage befindet, mit rund 7.500 Quadratmetern Verkaufsfläche in 20 Shops.

Wie ist der aktuelle Stand?

Noch Ende August hatte die Stadtverwaltung erklärt, die Baugenehmigung für die geplante Gasse zwischen Hutfiltern und Schuhstraße stehe „unmittelbar bevor“. Die denkmalrechtliche Genehmigung sei formuliert. Doch eineinhalb Monate später „schmort“ der Bauantrag weiter im Rathaus. Er war im August 2018 eingereicht worden.

Laut Stadtverwaltung „hakt“ es immer noch an den „notwendigen Abstimmungen mit Nachbarn des Projekts“ und die sind nach der Niedersächsischen Bauordnung vorgesehen. Allerdings ist die Zustimmung dieser Nachbarn nach Paragraph 68 nicht zwingend erforderlich, um eine Baugenehmigung zu erteilen. Nur: Mit der schriftlichen Zustimmung verzichten Nachbarn auf eine spätere Klagemöglichkeit.

Und so äußert sich die Stadt zum Thema: Nach aktuellen Aussagen des Investors seien die Abstimmungen mit den Nachbarn zwar „im Gange“, aber noch nicht beendet, so Sprecherin Juliane Meinecke. Bisher noch offene Punkte zum Thema Brandschutz seien seit dem letzten Sachstandsbericht vom August indes mittlerweile geklärt worden, das Brandschutzkonzept werde entsprechend überarbeitet.

Einen Termin, wann der Bauantrag genehmigt wird, könne man aber weiterhin nicht nennen. Das liege nun in der Hand des Investors.

Was sagt der Investor?

Er äußerte sich auf Anfrage unserer Zeitung gestern nicht dazu. Projektleiter Ralf Kapfer: „Es gibt derzeit nichts dazu zu sagen.“

Nach unbestätigten Informationen unserer Zeitung hakt das Projekt möglicherweise auch, weil vorab noch nicht alle Ladenflächen vermietet werden konnten.

Einzelhandelsexperten waren von Anfang an skeptisch gewesen, ob sich die Ladenflächen im Obergeschoss vermieten lassen werden.

Gibt es Kritik?

Kritik übt die Interessengemeinschaft der Braunschweiger Innenstadt-Kaufleute (AAI) an dem schleppenden Fortgang des Projekts. Ursprünglich sollte der Abriss der Burgpassage im August 2018 beginnen. Mitte 2020 sollte die „Burggasse“ eröffnet werden. Daraus wird nun nichts. AAI-Vorsitzender Olaf Jaeschke hat bereits dringend an die Stadtverwaltung appelliert, die Erteilung der Baugenehmigung zu beschleunigen. Der Investor stehe nach wie vor „Gewehr bei Fuß“ – und könne nicht loslegen. Die Zeit arbeite gegen das Projekt. „Es geht hier um Einzelhandel – und da tut sich einiges. Stichwort: Online-Handel, der den Standorthändlern die Umsätze wegbrechen lässt.“ Jaeschke ist überzeugt: „In einem Jahr werden die anvisierten Mieten in der Burggasse nicht mehr zu realisieren sein.“ Dann sei das Projekt praktisch so nicht mehr machbar. Und das sei schade, da die City „gerade einen so guten Lauf“ habe.