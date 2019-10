70-Jährige stürzt in Braunschweig über Blindenstock

Braunschweig. In einem Einkaufszentrum in Braunschweig ist eine 70-Jährige über den Blindenstock eines Mannes gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls im Einkaufszentrum „Weißes Ross“ an der Celler Straße, der sich bereits am Freitag, 27. September, zugetragen hat. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte sich eine 70-Jährige, als sie von einem Blindenstock getroffen wurde und zu Boden fiel.

Die Frau wollte in dem Einkaufszentrum einkaufen, sei mit dem Fahrstuhl auf die unterste Ebene gefahren und habe sich in Richtung der Geschäfte gewandt. Zeitgleich sei hier ein Mann zu Fuß unterwegs gewesen, der sich mit Hilfe seines Blindenstockes orientierte. Mit diesem traf er die Frau mit einem heftigen Hieb am Fußgelenk, wodurch sie nicht nur Schmerzen verspürte, sondern auch zu Fall kam. Mehrere Personen kamen der 70-Jährigen zu Hilfe. Ob der Mann den Sturz mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Erst am nächsten Tag waren die Schmerzen so stark, dass sich die Seniorin im Krankenhaus behandeln lassen musste.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Mann mit dem weißen Blindenstock geben können. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hatte sehr kurze oder gar keine Haare und trug olivgrüne Kleidung. Mit seinem Blindenstock bewegte er sich zügig voran.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Braunschweig-Nord unter der Telefonnummer (0531) 476-3315 zu melden. red