Messe „Motorbike“ zieht von Wolfsburg nach Braunschweig

Überraschende Veränderung in der Messe-Landschaft: Der Veranstalter der Motorradmesse „Motorbike“ kündigt an, den Standort Wolfsburg zu verlassen. Stattdessen findet die Messe im nächsten Jahr in Braunschweigs Millenium-Halle statt. Laut Veranstalter Frank Henkel sei die „Motorbike“ Niedersachsens...