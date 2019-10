Unbekannte haben einen VW-Bus in Braunschweig gestohlen (Symbolbild).

Braunschweig. Am Wochenende haben Unbekannte einen weißen VW T6 von einem Hinterhof an der Helmstedter Straße 135 entwendet.

Diebe stehlen VW-Bus an Helmstedter Straße in Braunschweig

Ein 46-Jähriger hatte den Wagen, der laut Polizei dem DRK zur Verfügung gestellt wurde, dort am Freitagnachmittag abgestellt. Als eine 57-jährige Mitarbeiterin am Montagmorgen zu dem Geschäft kam, stellte sie fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war. In dem Kleinbus befanden sich Geschirr und mehrere Bierzeltgarnituren. Laut Polizei liegt der Wert des Fahrzeugs im fünfstelligen Eurobereich.