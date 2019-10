Bis vor 5 Jahren wurde hier die Braunschweiger Zeitung produziert

An heißen Tagen wurde auf der Terrasse gegrillt. Wie eine Familie saß die Belegschaft des Zeitungsverlags hier in der Pressehaus-Kantine mittags zusammen und plauderte. Koch Olaf und sein Team um „Küchenbulle“ Andi, Angelika, Lena & Co. kredenzten die ausgewählten Speisen. Inzwischen steht an...