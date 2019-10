Diebe in Braunschweig einen Tag nach der Tat verurteilt

Braunschweig. Nachdem die Braunschweiger Polizei zwei Männer nach einem Diebstahl in der Nacht zu Montag fasste, wurden die Diebe schon am Dienstag verurteilt.

Nach einem versuchten Autoteile-Diebstahl in der Nacht zu Montag wurden zwei Männer bereits am Dienstag zu Geldstrafen verurteilt, wie die Polizei mitteilte. Die 27 und 31 Jahre alten Männer hatten auf dem Gelände eines Autohauses an der Trautenaustraße diverse Autoteile aus einem unverschlossenen Container entnommen und diese in einem bereitgestellten Transporter verstaut.

Die beiden Verdächtigen wurden auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Sie gaben die Tat gegenüber der Polizei zu. Ein 23-Jähriger, der als Fahrer in dem Transporter gesessen hatte, bestritt eine Tatbeteiligung.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Braunschweig wurde im Zuge des beschleunigten Verfahrens am Dienstag die Gerichtsverhandlung gegen die beiden Haupttäter anberaumt. Die Beschuldigten wurden zu Geldstrafen verurteilt. Die Ermittlungen zur Tatbeteiligung des 23-jährigen Fahrers dauern an.