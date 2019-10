Entwürfe für den Umbau vorm Braunschweiger Hauptbahnhof

Der Siegerentwurf: Welp von Klitzing (BM Consult, GKL). Die rote Linie in Viewegs Garten kennzeichnet die jetzige Parkgrenze. Zur besseren Orientierung sind die wesentlichen Neubauten direkt am Hauptbahnhof, auf dem Berliner Platz und an den Rändern von Viewegs Garten farblich gekennzeichnet. Die Entwürfe sehen zum Teil auch Veränderungen im Bereich der bestehenden Gebäudekomplexe an der Kurt-Schumacher-Straße vor – diese haben wir hier NICHT weiter kenntlich gemacht.

Foto: Bearbeitung: Jürgen Runo