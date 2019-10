„Rote Karte“ zum Reformationstag in Braunschweig

Erste These: Die Erde ist eine Scheibe. Wahrheit oder Lüge? Zweite These: Der Reformationstag ist ein katholischer Feiertag. Richtig oder falsch? Dritte These: Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Stimmt das? Vierte These: Eintracht Braunschweig ist der beste Verein. Korrekt? Die Besucher des...