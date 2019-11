80-jährige Autofahrerin verletzt Fußgänger lebensgefährlich

Braunschweig. Nach Aussagen von Zeugen kam es zu dem Unfall in Lehndorf, weil der Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn trat.

Ein 33-jähriger Mann ist am Donnerstagabend von einer 80-jährigen Autofahrerin in der Hannoverschen Straße erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, nachdem er plötzlich auf die Fahrbahn trat. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Laut der Polizei kam es zu dem Unfall in Höhe der Luftstraße in Richtung Ottweilerstraße. Die 80-Jährige habe einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden können. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Die ältere Dame kam mit dem Schrecken davon. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 2.000 Euro.