Diebe brechen Baucontainer in Braunschweig auf

Am Montagmorgen meldete sich ein Polier von einer Baustelle an der Ackerstraße. In der Zeit vom Mittwochabend bis Montagmorgen wurde dort nicht gearbeitet. Unbekannte brachen in dieser Zeit zwei Baucontainer auf. Gestohlen wurden diverse Baumaschinen. An einer Baustelle an der Bevenroder Straße wurde in der Nacht zu Dienstag ein Baucontainer aufgebrochen. Der Gesamtschaden liegt laut Polizeibericht bei etwa 25.000 Euro.

