Radio Horn in der Berliner Straße schließt

Das alte Schwarz-Weiß-Foto zeigt Richard Borek (1911–1993) bei seiner berühmten Rede am 23. April 1960. Er spricht vor dem Schloss in ein Mikrophon der Firma Radio Horn, appelliert an die versammelten Braunschweiger, die Schlossruine in letzter Minute noch vor dem Abriss zu retten – vergeblich, wie...