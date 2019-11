Bild des Schreckens wird in Braunschweig ausgestellt

An diesem Gemälde von Walther Hoeck, dem Nazi-Maler, scheiden sich die Geister. Es zeigt das brennende Braunschweig nach dem katastrophalen britischen Bombenangriff in der Nacht zum 15. Oktober 1944, als das alte Braunschweig in einer Flammenhölle unterging. Die brutale Feuersglut, sich...