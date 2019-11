Hmmm… Alles dreht sich um die Mumme

Die Braunschweiger Mummemeile ist eröffnet. Bis Sonntagabend bieten 33 Gastronomen in der Innenstadt rund 80 unterschiedliche Speisen und Getränke an, die mit dem herbsüßen Starkbiers verfeinert wurden. Vom Mummebier bis hin zur Mumme-Leberwurst. Die Geschäfte öffnen am Sonntag in der gesamten...