Großes Wiedersehen mit Braunschweiger Neujahrsbabys von 1968

Was ist wohl aus den Dreien geworden? Diese Frage hat sich Elke Regehr in den vergangenen 50 Jahren immer wieder gestellt, wenn sie das Foto ansah: Das Foto, das 1968 in der Braunschweiger Zeitung abgedruckt wurde, zeigt sie als junge Frau mit drei Babys auf dem Arm. Elke Regehr hat damals als...