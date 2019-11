Toter Mann in Braunschweiger Männerwohnheim

Ein toter Mann wurde in einem Männerwohnheim in Braunschweig gefunden.

Braunschweig. Einen Toten hat der Leiter eines Männerwohnheims in Braunschweig in dessen Badezimmer gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Tötungsdelikt hat sich am Samstag ereignet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen. Der 62-jährige Leiter eines Männerwohnheims am Pippelweg fand am Montagmorgen einen 59-jährigen Bewohner tot in dessen Badezimmer. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig angeordnete Obduktion hat mittlerweile den Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt. Der Hergang und die Hintergründe der Tat liegen aber noch im Dunkeln.

Die Kriminalpolizei Braunschweig hat eine Mordkommission eingerichtet. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Personen, die am Samstag verdächtige Beobachtungen rund um das Männerwohnheim am Pippelweg gemacht haben, sich unter Telefon (0531) 476-2516 zu melden. red