AfD-Parteitag: Braunschweiger Rat lehnt Kündigung des Vertrags ab

In der Debatte um den bevorstehenden Bundesparteitag der AfD in Braunschweig hat sich der Rat der Stadt am Dienstag dagegen ausgesprochen, den Mietvertrag für die VW-Halle zu kündigen. Die große Mehrheit lehnte einen entsprechenden Antrag der BIBS-Fraktion ab, nur die Linksfraktion stimmte zu....