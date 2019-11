Braunschweig. Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Diskothek eskalierte der Streit und mündete auf offener Straße in eine Schlägerei.

Polizist bei Schlägerei in Braunschweig verletzt

In einer Diskothek in der Innenstadt kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Streit zwischen drei Personen.

Nachdem die beteiligten Personen von Mitarbeitern der Diskothek herausgebeten wurden, kamen laut Polizeiangaben weitere Personen hinzu.

Schlägerei an Welfenhofpassage

Im Bereich der Welfenhof-Passage eskalierte die Situation und es kam anschließend zu einer Schlägerei, bei der nicht nur Schläge eine Rolle spielten, sondern auch ein Messer eingesetzt wurde.

Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, ersten Erkenntnissen zu Folge aber nicht durch das Messer.

Polizist wird verletzt

Ein Polizeibeamter wurde verletzt, als er die aufgebrachten Kontrahenten voneinander trennen musste. Eine weitere Polizeibeamtin konnte einem Schlag noch ausweichen und wurde nicht getroffen.

Als eine 25-jährige Beteiligte der Schlägerei ins Polizeigewahrsam gebracht wurde, leistete sie Widerstand.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wie sich die Auseinandersetzung im Einzelnen zugetragen haben, ermittelt die Polizei im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte. lh