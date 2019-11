Braunschweig Live-Ticker vom AfD Parteitag und den Gegen-Demos

Braunschweig. In Braunschweig findet am ersten Adventswochenende der AfD-Bundesparteitag statt, begleitet von zahlreichen Gegen-Demos. Wir berichten im Live-Ticker.

Am ersten Adventswochenende, 30. November und 1. Dezember, findet in der VW-Halle in Braunschweig der Bundesparteitag der AfD statt. Rund 600 Delegierte werden erwartet. Beginn ist am Samstagvormittag um 10 Uhr.

Für Samstag, 30. November, hat das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“ mehrere Kundgebungen und Demos gegen den AfD-Parteitag angemeldet. Ab 7 Uhr soll der Protest an der VW-Halle mit einer Sitzblockade starten. Um 9 Uhr ist dann die Auftaktkundgebung auf dem Europaplatz vor der VW-Halle geplant. Nach den Auflagen der Stadt werden es insgesamt vier Kundgebungen sein.

Los geht es mit Demos gegen den AfD-Parteitag schon am Freitag, 29. November: Auf dem Johannes-Selenka-Platz vor der Hochschule für Bildende Künste (HBK) soll um 19 Uhr eine „Antifaschistische Vorabenddemo“ beginnen.

Die wichtigsten Infos zum AfD-Bundesparteitag in Braunschweig.

Alle Entwicklungen sowohl aus der VW-Halle als auch aus von den Demonstrationen in der Stadt berichten wir hier im Live-Ticker.

AfD-Bundesparteitag in Braunschweig