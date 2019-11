Braunschweiger des Jahres: Platz 3 für Fred Lorenz

Fröhliches Wedeln im Tiefschnee und am Abend Après-Ski: So hatten sich die 33 Schüler der Sally-Perel-Gesamtschule ihre Skifahrt nach Ruhpolding eigentlich vorgestellt. Doch ein Beinahe-Crash auf der Autobahn veränderte alles.Ihr Busfahrer brach am Steuer ohnmächtig zusammen – ein Herzinfarkt, wie...