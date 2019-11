Maria und Josef starten eine Reise durch Mascherode

Der Adventsauftakt am Samstag vor dem ersten Adventssonntag hat in Mascherode Tradition. Auch in diesem Jahr gibt es ab 14.30 Uhr in der Alten Dorfkirche und rund um die Lutherlinde viele Angebote für Jung und Alt. Neu hingegen ist: Die Krippenfiguren Maria und Josef begeben sich mit ihrem Esel –...