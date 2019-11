Braunschweiger Aidshilfe klärt auf und sammelt Spenden

Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember hat die Braunschweiger Aidshilfe am Freitag in der Innenstadt wieder umfangreich über die Infektion informiert und Spenden gesammelt – unterstützt von Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie von etlichen Schülern. Das diesjährige Motto: Mit HIV kann...