Braunschweig: Menschen sitzen bei Brand in Wohnung fest

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in der Weststadt ausgerückt.

Eine brennende Kaffeemaschine ist für ein älteres Ehepaar in Braunschweigs Weststadt zu einer großen Gefahr geworden: Wie die Feuerwehrleitstelle Braunschweig mitteilt, wurde gegen 19 Uhr am Freitagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Anruferin sagte außerdem, dass sie und ihr Ehemann die Wohnung nicht verlassen können, da sie mobilitätseingeschränkt seien, sich der brennende Gegenstand jedoch in ihrer Wohnung befinden würde.

Einsatzstichwort: Menschenleben in Gefahr

Mit dem Einsatzstichwort „Feuer – Menschenleben in Gefahr“ schickte die Leitstelle daraufhin den Löschzug der Braunschweiger Südwache sowie die Ortsfeuerwehren Rüningen und Broitzem sowie mehrere Rettungsdiensteinheiten los. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass die beiden Menschen tatsächlich in der Wohnung gefangen waren: Die Bewohner konnten die Bewohner zwar noch öffnen, nicht aber von alleine verlassen.

Die Situation hätte sehr gefährlich sein können

Die Feuerwehr rettete sie und übergab sie dem Rettungsdienst. Ein Notarzt untersuchte die Betroffenen. Ursache für die Rauchentwicklung waren eine auf dem eingeschalteten Herd stehende Kaffeemaschine, die Feuer gefangen hatte. Die Herdplatte war vermutlich versehentlich eingeschaltet worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, hätte sich aus dieser Situation schnell ein ausgedehnter Küchenbrand entwickeln können.

Glücklicherweise löste der Rauchmelder in der Wohnung aus und alarmierte die Bewohner, die wiederum die Feuerwehr riefen. Nachdem die Kaffeemaschine vom Herd genommen und gelüftet war, konnten die Bewohner wieder zurück in die Wohnung.