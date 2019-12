Polizei Braunschweig fragt: Wem gehört dieses schwarze E-Bike?

Braunschweig. Die Polizei sucht den Besitzer eines E-Bikes, das bei einer Durchsuchung am 11. November sichergestellt worden war.

Zunächst hatte laut Polizeibericht ein 40-Jähriger Mitte November sein gestohlenes Fahrrad in einer Online-Verkaufsanzeige wiedererkannt. In Absprache mit der Polizei gab er Kaufinteresse vor und verabredete sich mit dem Verkäufer. Bei dem Treffen wurden dann, so melden es die Beamten, zwei Tatverdächtige im Alter von 55 und 57 Jahren identifiziert.

Bei folgenden Durchsuchungen wurden, so heißt es im Polizeibericht, mehrere Fahrräder sichergestellt. Darunter auch ein schwarzes E-Bike, zu dem bislang keine Verlust- oder Diebstahlsanzeige vorliege. Wer Hinweise zum Besitzer des Fahrrades machen kann, meldet sich bei der Polizei unter (0531) 1476-3315.