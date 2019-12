Wie geht es weiter mit dem Braunschweiger Jugendzentrum B58?

Keine Frage: Die ehemalige Konservenfabrik am Bültenweg hat einen gewissen Charme, eignet sich ideal für Rockkonzerte und andere Jugendveranstaltungen. Doch das Jugendzentrum B58 ist in die Jahre gekommen: Die Bausubstanz ist marode, Schall- und Brandschutz müssen dringend auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die Politik ist uneins, wie es weitergehen soll. In der Ratssitzung am kommenden Dienstag wird die Stadtverwaltung die...