Uwe Lietzau: „Braunschweig ist die sicherste Stadt im Norden“

Herr Lietzau, wie steht es um die Sicherheit in der Stadt Braunschweig?

Braunschweig ist die sicherste Stadt in Norddeutschland. Betrachtet man in der Kriminalstatistik 2018 die Häufigkeitszahl, so liegt diese mit 8.610 auf dem niedrigsten Stand seit der Jahrtausendwende. Die Häufigkeitszahl beschriebt die Kriminalitätsbelastung pro 100.000 Einwohner. Signifikant war im letzten Jahr auch der Rückgang beim Einbruchdiebstahl. Hier war im Vergleich von 2017 auf 2018 ein Rückgang um 26,4 Prozent auf 276 Fälle zu verzeichnen. Rund die Hälfte blieb im Versuch stecken. Bei einer Zahl von nahezu 144.000 Wohnungen in Braunschweig wird hier deutlich, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, Betroffener eines Einbruchs zu werden.

Wo sehen Sie die größten Baustellen?

Das Thema häusliche Gewalt beschäftigt uns als Polizei seit vielen Jahren. In der Kriminalstatistik 2018 wurde hier ein neuer Höchstwert mit 871 angezeigten Fällen erreicht. Wir gehen aber nicht zwangsläufig davon aus, dass die Taten mehr geworden sind, sondern vielmehr die gute Aufklärungsarbeit auch mit den verschiedenen Kooperationspartnern am „Runden Tisch häusliche Gewalt“ zu einem veränderten Anzeigeverhalten geführt hat. Mit der Einrichtung einer Täterberatungsstelle wurde hier in Braunschweig ein weiterer Baustein geschaffen, um diese Gewaltform weiter einzudämmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Hier werden unter dem Vorgaukeln falscher Tatsachen ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht und die Gutgläubigkeit ausgenutzt. Hier sieht die Polizei Braunschweig auch in den kommenden Jahren sowohl im präventiven als auch im Ermittlungsbereich einen Schwerpunkt der Arbeit.

In welchen Bereichen hat sich viel zum Positiven gewendet?

Im Bereich der Eigentumsdelikte wurde der Einbruchsbereich bereits positiv hervorgehoben. Auch beim PKW-Diebstahl waren die Zahlen rückläufig bei einer gleichzeitigen Erhöhung der Aufklärungsquote. Hier wie in anderen Bereich lassen wir aber nicht locker, um Braunschweig zu einer noch sichereren Großstadt zu machen.