Sternenglück im Miniformat

Jeden Morgen bei der Gassirunde funkelt und leuchtet der kleine weiße Herrnhuter Stern im Küchenfenster einer Nachbarin zwei Ecken weiter. So winzig er auch ist, er verbreitet unfassbar viel Freude. Ich kann gar nicht erklären, warum. Ich finde ihn einfach wunderschön. Ein echter Lichtblick in der Finsternis. Dass es diese Sterne auch im Miniformat gibt, wusste ich bisher nicht. Ich wusste aber: Ich will einen haben. Schnell und sofort! Dann die Ernüchterung: AUSVERKAUFT! Wo im Internet ich auch guckte. Dass ich ihn noch in irgendeinem Geschäft bekommen würde – ich hatte keine Hoffnung. Doch man soll die Hoffnung ja bekanntlich nie aufgeben. Eine Kollegin wusste, wo es die Sterne im Miniformat noch gibt. Seit gestern Abend leuchtet nun auch einer in meinem Küchenfenster. Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die Freude bereiten.

