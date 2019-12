Burgpassage darf nicht abgerissen werden

Die Burgpassage darf bis Ende März 2023, bis das Mietverhältnis mit Tchibo endet, nicht abgerissen werden – auch nicht in Teilen. Das ergebe sich aus dem Mietvertrag, urteilte die 2. Kammer für Handelssachen am Landgericht Braunschweig am Donnerstag. Für den Fall einer Zuwiderhandlung ordnete die...