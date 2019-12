Feiertage: So öffnen Braunschweiger Behörden, Museen, Büchereien

Für einige Einrichtungen und Dienststellen der Stadtverwaltung sowie für die drei Landesmuseen gelten um die Feiertage geänderte Öffnungszeiten.

Zulassungsstelle und Bürgerservice

Im Fachbereich Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit bleiben die Straßenverkehrsabteilung, Porschestraße 5, sowie die Abteilung Bürgerangelegenheiten, Friedrich-Seele-Straße 7, am Dienstag, 24. Dezember, am Sonnabend, 28. Dezember, und am Montag, 31. Dezember, geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, gelten hier die normalen Öffnungszeiten.

Die Bürgerberatung im Rathaus schließt am Freitag, 27. Dezember, um 13 Uhr. Am Montag, 23. Dezember, und am Montag 30. Dezember, schließt der Bereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit um 13 Uhr und die Straßenverkehrsabteilung um 12 Uhr.

Die Führerscheinstelle hat an diesen Montagen nur für Terminkunden geöffnet, die Zulassungsstelle arbeitet montags ab 11 Uhr ausschließlich mit Terminvereinbarung. Termine können unter der Behördentelefonnummer 115 oder im Internet gebucht werden:

www.braunschweig.de/termine

Ordnung und Gewerbe

Die Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Richard-Wagner-Straße 1, bleibt am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. Proben zur Untersuchung auf Trichinen können am 23., 27. und 30. Dezember sowie am 2. und 3. Januar, von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Richard-Wagner-Straße 1, abgegeben werden. Am 24. und 31. Dezember sowie an den Feiertagen ist die Abteilung geschlossen. Nähere Auskünfte zur Trichinenuntersuchung erteilt Elke Schumann unter der Telefonnummer 470-5904. Ab Donnerstag, 2. Januar 2020, sind alle Abteilungen in der Richard-Wagner-Straße 1 wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Kinder, Jugend und Familie

Der Standort Eiermarkt 4-5 ist vom Montag, 23. Dezember bis zum Mittwoch, 1. Januar 2020 geschlossen. In dringenden Kinderschutzfällen sind die Mitarbeiter der Abteilung Allgemeine Erziehungshilfe unter der Telefonnummer 470-8101 zu erreichen. Die Platzvermittlung und Voranmeldung für Kindertagesstätten sowie die offene Beratung des Programms „Kita-Einstieg“ bietet von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 3. Januar, keine persönliche Sprechzeit an.

Der Standort Campestraße 7 mit den Bereichen Wirtschaftliche Erziehungshilfe, Elterngeld, BAföG, Unterhaltsvorschuss sowie Kindertagesstätten-Entgelte ist von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 3. Januar, geschlossen.

Der Bereich Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandsschaften, An der Martinikirche 1-2, ist von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Freitag, 3. Januar, geschlossen. Für allgemeine Rückfragen während dieser Zeit steht das Bürgertelefon unter 470-1 zur Verfügung.

Fachbereich Schule

Der Fachbereich Schule, Bohlweg 52, ist von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 3. Januar, geschlossen. Dies betrifft die Sachgebiete Schülerbeförderung und Servicestelle Mittagessenversorgung sowie das Medienzentrum.

Soziales und Gesundheit

Der Fachbereich für Soziales und Gesundheit hat geänderte Öffnungszeiten vom 23. bis 30. Dezember: Das Dienstgebäude Naumburgstraße 25 hat an den Werktagen jeweils von 9 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet; die Sprechzeiten am Nachmittag entfallen.

Die Zentrale Stelle für Wohnraumhilfe, ebenfalls Naumburgstraße 25, das Seniorenbüro, Kleine Burg 14 und das Büro für Migrationsfragen, Auguststraße 9-11, bleiben jeweils an Heiligabend und Silvester sowie am Freitag, 27. Januar, und am Montag, 30. Dezember, geschlossen.

Die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit/AIDS im Gesundheitsamt, Hamburger Straße 226, bleibt am Freitag, 27. Dezember, geschlossen.

Energie- und Bauberatung

Die Beratungsstelle Planen-Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, (5. Etage), sowie die Energieberatung, Langer Hof 8, (1. Etage), bleiben am Montag, 23. Dezember, am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, geschlossen.

Kultur und Musik

Das Kulturinstitut der Stadt, Schlossplatz 1, einschließlich der Abteilung Musik und Literatur, schließt von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 3. Januar. Der Kulturpunkt West, Ludwig-Winter-Straße 4, ist von Samstag, 21. Dezember, bis Montag, 6. Januar, nicht geöffnet. Das Raabe-Haus Literaturzentrum, Leonhardstraße 29 A ist bereits geschlossen und öffnet wieder ab Samstag, 4. Januar. Die Städtische Musikschule, Augusttorwall 5, schließt vom Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar.

Büchereien und Stadtarchiv

Die Stadtbibliothek im Schloss, Schlossplatz 2, ist von Dienstag, 24. Dezember, bis Donnerstag, 26. Dezember, sowie von Dienstag, 31. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Die Zweigstellen im Heidberg, Weimarstraße 4, und in der Weststadt, Alsterplatz 1, sind von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 3. Januar, geschlossen.

Das Stadtarchiv, Schlossplatz 1, ist von Montag, 23. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Museen

Das Städtische Museum am Steintorwall 14 und im Altstadtrathaus ist von Montag, 23. Dezember, bis zum ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Am Donnerstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag) bis Sonntag, 29. Dezember, sind die beiden Standorte zu den üblichen Zeiten geöffnet. Geschlossen bleiben die beiden Häuser am Montag, 30. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr.

Die drei Landesmuseen, also das Braunschweigische Landesmuseum, das Herzog-Anton-Ulrich-Museum und das Naturhistorische Museum, schließen an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag sowie von Montag, 30. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar. Von Donnerstag, 26. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, öffnen sie regulär.