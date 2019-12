Feuerwehreinsätze bleiben über Weihnachten auf Vorjahrsniveau

Die Feuerwehr Braunschweig zeigte sich zufrieden, dass keine Adventskränze oder Weihnachtsbäume über die Feiertagen in Brand gerieten.

Braunschweig. Die Feuerwehr Braunschweig musste dieses Jahr ähnlich häufig wie in den Vorjahren ausrücken. Es brannten keine Adventskränze oder Bäume.

In diesem Jahr rückte die Feuerwehr über die Festtage ähnlich häufig aus wie in den Vorjahren. Dies teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Keine Brände durch Weihnachtsbäume oder Adventskränze

Bis zum Nachmittag des 2. Weihnachtages mussten keine Brände aufgrund von Adventskranzgestecken und Weihnachtsbäume gelöscht werden.

Drei Feuermeldungen und 170 Notfallrettungen

Insgesamt habe es drei Feuermeldungen, mehr als zehn technische Hilfeleistungen geringen Umfangs, etwa Verkehrsunfälle, sowie mehr als 170 Notfallrettungen und 90 Krankentransporte gegeben.